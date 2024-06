Mobilisation contre l'autoroute A69 : des rassemblements interdits dans 17 communes du Tarn jusqu'à lundi

Tout rassemblement est interdit à partir de la soirée du mercredi 5 juin et jusqu'à lundi soir, dans les 17 communes du Tarn sur le tracé de l'A69, selon un arrêté préfectoral. Celui-ci fait suite à l'annonce de l'interdiction d'une mobilisation contre ce projet d'autoroute, prévue dans le courant du week-end.

Selon cet arrêté, le préfet du Tarn, Michel Vilbois, justifie notamment cette interdiction par "le soutien d'associations et de groupements connus pour leurs modes d'action violents" au rassemblement prévu contre la future autoroute Castres-Toulouse. Il rappelle aussi que, depuis septembre 2022, la mobilisation contre l'A69 "donne lieu à des troubles à l'ordre public répétés et de gravité croissante" et que le rassemblement prévu est "organisé à proximité de lieux sensibles (...) et que leur dégradation pourrait retarder et entraver le déroulement du chantier".

L'interdiction de rassemblement a pris effet dès 20 heures mercredi, sur les communes du tracé de l'autoroute, dont Castres et Puylaurens. La ville abrite la base de vie des équipes d'Atosca, concessionnaire de l'A69 et opérateur du chantier, et une des deux "centrales d'enrobé bitumineux à chaud", qui vont s'installer provisoirement pour produire les 500 000 tonnes du revêtement de l'autoroute.