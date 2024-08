Dans les Hautes-Pyrénées, des touristes gagnent 26 millions d'euros à l'EuroMillions et passent leurs vacances à cacher leur ticket pour ne pas le perdre

Un couple de touristes a remporté plus de 26 millions d’euros le 19 juillet après avoir joué dans un tabac de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Pendant le reste de leurs vacances, les gagnants ont caché leur ticket à divers endroits pour ne pas le perdre, a appris France Bleu Béarn Bigorre auprès de la Française des Jeux et du buraliste.

Les touristes s’étaient arrêtés au bureau de tabac le Vizir, dans le centre-ville de Bagnères-de-Bigorre, pour acheter des jeux de hasard. Ils remplissent alors leurs grilles de loto et d’EuroMillions avec le buraliste, comme à leur habitude. Quelques jours après, tandis qu'ils sont encore en vacances, ils se rendent compte qu’ils ont remporté plus 26 millions d’euros, un record dans les Hautes-Pyrénées.

Le ticket "caché sous une pile d'assiettes"

Par peur de perdre leur ticket, les gagnants, qui souhaitent rester anonymes, cachent leur preuve de gain dans leur gîte de location et l’emmènent avec eux, même à la plage. "Nous avons dormi avec, mais nous l’avons aussi pris à la plage avec nous et il fallait se baigner chacun son tour", explique le couple. "Dans notre lieu de location, nous l’avons même caché sous une pile d’assiettes et dans un vieux meuble".

Le couple a ensuite pu recevoir son chèque de plus de 26 millions d'euros de la FDJ. "Nous sommes surtout heureux de savoir qu’on va pouvoir faire le bien autour de nous, aider notre famille qui en a parfois besoin, gâter nos proches et voyager avec eux", confient les gagnants à la FDJ.

Un impact touristique pour le buraliste

Alain Noiriel, le gérant du Vizir, espère "un doublement du chiffre d’affaires dans les deux prochains mois" grâce à ce gain record, confie-t-il à France Bleu Béarn-Bigorre. "Tout se sait très vite et beaucoup de gens ont commencé à venir me voir. Il sera éphémère, mais il y aura un impact touristique non négligeable", calcule-t-il.

Le commerçant va faire savoir que la cagnotte a été remportée dans son établissement : "J'ai commandé une bâche de plus de 3,50 mètres de large pour mettre sur la toiture, donc il y aura une visibilité sur toute la place, se réjouit-il, parce que je suis assez fier !"