Un pont s'effondre au passage d'un camion dans les Cévennes, le chauffeur blessé

L'une des arches d'un pont de pierre s'est écroulée lundi 18 mars au passage d'un camion sur la commune de Chamborigaud (Gard), entraînant dans sa chute le véhicule, dont le chauffeur a été blessé, a appris l'AFP auprès des services de secours et de la mairie.

Le pont, qui enjambe la rivière Luech sur la D906 au nord de ce village des Cévennes, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest d'Alès, a cédé vers 16h30 au passage du camion, de type "balayeuse", ont déclaré dans un communiqué les pompiers du Gard. "Une arche du pont s'est effondrée, ayant entraîné un camion dans sa chute. Circulation impossible", a confirmé sur son site internet la mairie de cette commune d'environ 800 habitants proche du mont Lozère. "Environ 20 mètres se sont affaissés", a expliqué Emile Corbier, le maire de la commune, à France Bleu Gard Lozère.

"Le conducteur du véhicule, un homme d'environ 40 ans, conscient", a été pris en charge par les secours et évacué par hélicoptère, selon les pompiers, qui ont engagé une quarantaine d'hommes et 20 véhicules. Le réservoir du camion n'a pas été percé dans l'accident et il n'y a pas de risque de pollution, selon les gendarmes. L'axe routier est coupé à la circulation et des déviations ont été mises en place, a ajouté la mairie, qui conseille de passer par l'axe Landeol-route de Bessèges.