Nouvelle-Calédonie : Christian Tein, leader kanak détenu dans le Haut-Rhin, a été désigné président de l'alliance indépendantiste du FLNKS

Le leader kanak Christian Tein, détenu dans l'Hexagone après les violences déclenchées par la réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, a été désigné président de l'alliance indépendantiste du FLNKS, a rapporté dimanche 1er septembre une responsable. Le porte-parole de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), soupçonné d'avoir orchestré les troubles qui ont fait 11 morts, est à l'isolement à la prison de Mulhouse-Lutterbach (Haut-Rhin) depuis le 23 juin.

Par la nomination de Christian Tein, le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) acte la reconnaissance de la CCAT en tant qu'outil de mobilisation du Front et plus seulement de l'Union calédonienne (UC, principal parti indépendantiste, composante du FLNKS), a expliqué Laurie Humuni, secrétaire générale du Rassemblement démocratique océanien (RDO), autre formation membre du FLNKS et actuellement à l'animation de son bureau politique.

Deux composantes du Front absentes du congrès

La désignation du leader kanak s'est toutefois faite en l'absence des deux autres composantes du FLNKS : le Parti de libération kanak (Palika) et l'Union progressiste mélanésienne (UPM). En raison de divisions internes et de dissensions quant au rôle de la CCAT, ils avaient annoncé leur refus de participer au 43e congrès du Front vendredi et samedi à Koumac, dans le nord de l'archipel français.