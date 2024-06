Emeutes en Nouvelle-Calédonie : reprise partielle des vols depuis et vers l'aéroport de Nouméa mercredi

Trois semaines après le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie, les vols commerciaux depuis et vers l'aéroport international de La Tontouta vont reprendre progressivement à partir de mercredi, a annoncé mardi 4 juin la compagnie locale Aircalin, information confirmée par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nouvelle-Calédonie, gestionnaire de l'infrastructure. "Cette reprise partielle a pu être mise en place en collaboration avec l'Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la CCI-NC, et reste conditionnée à la sécurité des accès à l'aéroport international de La Tontouta", souligne l'entreprise dans un communiqué.

à lire aussi Émeutes en Nouvelle-Calédonie : des touristes patientent pour être rapatriés

"A partir de demain, mercredi 5 juin, Aircalin reprendra de façon progressive une partie de ses vols commerciaux longs et moyens courriers", a indiqué la compagnie. Cette "reprise partielle" concerne un "programme de vols allégé qui restera en vigueur jusqu'au retour à une situation normale", précise toutefois la compagnie aérienne, évoquant les "contraintes liées à la circulation sur la RT1 et l'amplitude horaire du couvre-feu en vigueur".

Les premiers vols concernés mercredi par la reprise du trafic sont un vol en provenance de Papeete via Nandi, aux Fidji, et un vol à destination de Brisbane en Australie en soirée. "Depuis le 13 mai, Aircalin a dû annuler 185 vols, impactant près de 20 000 passagers", a précisé la compagnie dans son communiqué.