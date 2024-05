Crise en Nouvelle-Calédonie : "Deux personnes de ma famille ont été tuées" lors des émeutes, confie Christian Karembeu

Christian Karembeu suit de près la situation de la Nouvelle-Calédonie. Le champion du monde de football 1998, né en 1970 sur l'île de Lifou, a confié, lundi 27 sur Europe 1, avoir "perdu des membres de [s]a famille" lors des émeutes qui ont secoué l'archipel ces derniers jours à la suite d'une réforme contestée du corps électoral.

"C'est pour ça que je suis resté silencieux", a expliqué le champion du monde de football 1998. "Parce que je suis en deuil. Deux personnes de ma famille ont été tuées par balle dans la tête. Le mot est fort mais ce sont des assassinats et on espère qu'il y aura des enquêtes et des investigations sur ces meurtres", a détaillé l'ancien footballeur.

"Normalement le referendum doit être fait tous les deux ans et dernièrement, Paris a décidé de le faire en 2021 au lieu de 2022", a poursuivi Christian Karembeu. "Donc il y a eu des abstentions et le fait de pouvoir acter cette loi a entraîné cette réaction difficile que je condamne aussi", a-t-il ajouté, estimant que "dans les deux sens, on ne peut pas tuer impunément des personnes", en référence aux sept personnes mortes depuis le début des affrontements. "Quand des idées sont soumises par l'Etat, je pense qu'il faut discuter, palabrer, pour que la loi puisse être digérée et faire partager ce qui est bon pour le pays et pour les communautés."