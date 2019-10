Seine-Maritime : un incendie s'est déclaré sur les installations du groupe pétrochimique ExxonMobil

Cet incident a entraîné un panache de fumée, néanmoins en deçà des seuils règlementaires, a annoncé le groupe industriel dimanche.

Un incendie électrique s'est déclaré sur les installations d'ExxonMobil à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) samedi 19 octobre, entraînant un panache de fumée en deçà des seuils règlementaires, a annoncé le groupe industriel dimanche. Ce panache de fumée pourrait rester visible encore plusieurs jours, a-t-il précisé.

"Samedi 19 octobre, vers 8 heures, un déclenchement électrique a conduit à l'arrêt du vapocraqueur d'ExxonMobil Chemical France. Pour décomprimer l'installation en toute sécurité, les gaz ont été envoyés à la torche", a fait savoir le groupe pétrochimique dans une "information aux riverains".

Outre la mairie, Atmo Normandie, association régionale de surveillance de la qualité de l'air agréée par le ministère chargé de l'Environnement, a été informée, de même que direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal). "Nous avons fait une information aux riverains afin de les rassurer", a indiqué la communication du groupe.

Une légère hausse des concentrations de dioxyde de soufre

"Des vérifications complémentaires ont été menées samedi sur le vapocraqueur et vont conduire à des interventions techniques avant les phases de redémarrage de l'installation", précise l'information donnée par le groupe. "C'est pourquoi la torche pourrait rester visible durant quelques jours. Le personnel en poste met tout en oeuvre pour limiter la durée et l'impact de cet incident" et "s'excuse auprès des riverains pour la gêne occasionnée".

Dans un communiqué, Atmo Normandie assure que, selon ses mesures, "une légère augmentation des concentrations de dioxyde de soufre est observée dans la matinée (de samedi) bien en-dessous du seuil réglementaire d'information et de recommandation".