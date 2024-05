Le doyen des Français fête ses 110 ans

L. Dolan, C. Bres, J-L. Ducasse

Dimanche 12 mai, Maurice Le Coutour a soufflé ses 110 bougies dans son village natal de Gouberville, dans la Manche. Une longévité exceptionnelle pour le doyen des Français.

Une année de plus pour l'homme le plus âgé de France. Maurice Le Coutour a fêté ses 110 ans, dimanche 12 mai, à Gouberville (Manche). Près de 100 personnes, de la famille et des amis, se sont réunies pour célébrer ce supercentenaire. "Si je donne un coup d'œil tout de suite sur la vie que j'ai eue jusqu'à 110 ans, elle n'a pas été trop mauvaise", confie celui qui est né le 12 mai 1914 à Gouberville, un village qu'il n'a presque jamais quitté.

Il a connu deux guerres

Le doyen des Français fait la fierté de tous. Maurice Le Coutour est né la même année que Louis de Funès et Marguerite Duras. Cet ancien épicier de Cherbourg (Manche) a connu deux guerres et participé aux terribles combats de la poche de Dunkerque en 1940. Le rendez-vous est d'ores et déjà donné l'année prochaine pour souffler, cette fois, les 111 bougies.