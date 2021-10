Calvados : un suspect en garde à vue après l'agression d'un maire lors d'un rodéo urbain

L'enquête progresse. Un suspect a été placé en garde à vue après l'agression samedi d'un maire qui a reçu des coups de matraque lors d'un rodéo sauvage, dans une petite commune du Calvados, a appris mercredi 27 octobre l'AFP auprès du parquet.

La procureure de Lisieux, Delphine Mienniel, a annoncé à l'AFP le placement en garde à vue d'un suspect "en lien direct avec l'agression", confirmant une information de BFMTV.

Samedi vers 15h, le maire du Faulq avait "reçu au moins deux coups de matraque, un au visage et un à la main", selon la magistrate. L'élu, qui a déposé plainte, tentait de mettre fin à un rodéo sauvage, une course de véhicules non autorisée, à laquelle participaient environ 70 personnes, a précisé la procureure qui a ouvert une enquête pour violences aggravées sur le maire du Faulq.

Le maire s'est vu prescrire quatre jours d'interruption temporaire de travail, selon la même source. Le préfet du Calvados avait également déposé plainte. Le Faulq est une commune d'environ 340 habitants située entre Caen et Rouen.