"Médecins sans frontières" fête ses 50 ans : plongée dans les coulisses de l'ONG

Dans ces entrepôts de 10 000 m2, à côté de l’aéroport de Mérignac, en Gironde, on reçoit, on stocke et on expédie chaque année près de 5 000 tonnes de matériels médical et non-médical. Des hôpitaux gonflables, des 4x4 équipés pour les zones sensibles mais aussi des blouses, des gants et surtout des médicaments.

"Ici on est vraiment sur des médicaments dits sensibles, souvent des produits de vaccination", explique Delphine Espieussas, directrice exploitation de MSF logistique, dans une grande chambre froide au milieu de caisses estampillées "Emergency Yemen".

Dans cette zone, tout a été préparé et est prêt à partir. "Entre le moment où on va l'expédier et le moment où ça doit arriver, il ne doit se passer que 96 heures donc on est vraiment sur un timing assez restreint pour la totalité de nos destinations", affirme Delphine Espieussas. Des destinations comme le Yemen, l'Irak, le Nigéria, le Soudan, le Venezuela, le Congo ou encore le Tchad.

Cinquante ans d'indépendance grâce aux dons privés

Tous les produits stockés et tout le travail effectué dans cet entrepôt de Mérignac peuvent sauver des vies à travers le monde. Pour la directrice du site, "les équipes qui travaillent ici y pensent tous les jours et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a cet engagement et cette motivation à travailler chez MSF Logistique".

Et tout ceci n’est possible que grâce aux dons. L’association est financée à 99 % par des dons privés, ce qui lui donne une véritable indépendance et ce qui explique pourquoi les équipes de MSF sont partout, selon le directeur financier de l'ONG. "Les dons nous permettent d'intervenir là où les besoins sont. Concrètement, sur la République Centrafricaine ou le Malawi, on a vraiment un rôle essentiel. Le fait que ce soit des dons privés nous donne cette autonomie", insiste Patrice Pelé.

Chaque année, Médecins sans frontières reçoit près de deux milliards d’euros de la part de ses sept millions de donateurs.