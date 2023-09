Pénurie d'eau à Mayotte : le député LR Mansour Kamardine appelle à "agir vite" face au risque sanitaire

L'élu demande au gouvernement de déclencher "un plan Orsec de l'eau".

Temps de lecture : 1 min

"Il faut agir vite" face à la pénurie d'eau à Mayotte, "on est dans l'urgence sociale et sanitaire", alerte le député Les Républicains de l'archipel, Mansour Kamardine, sur franceinfo mardi 26 septembre. Le 101ème département de France est confronté en ce moment à une sécheresse majeure, sa plus importante depuis 1997. Une situation qualifiée mardi de "gravissime", par le ministre des Outre-mer, Philippe Vigier qui se rend mercredi et jeudi à Mayotte, son deuxième déplacement sur l'archipel.

>> Mayotte : le ministre de la Cohésion des territoires reconnaît que la situation est "dramatique"

La population mahoraise (plus de 300 000 habitants au 1er janvier 2023, selon l'Insee) est privée d'eau deux jours sur trois depuis le 4 septembre. Des millions de bouteilles d'eau sont acheminées à Mayotte par l'État. Le député Mansour Kamardine demande à l'État le déclenchement immédiat d'un "plan Orsec de l'eau", pour "mobiliser les armées" et apporter de l'eau à la population, en priorité aux personnes les plus fragiles, sous l'autorité du préfet.



"On commence à fermer des écoles", alerte le député, qui salue la distribution de l'eau mais rappelle qu'il est impossible de se doucher.

"Aujourd'hui, quand on ouvre les robinets, c'est de la boue qui sort des robinets." Mansour Kamardine, député LR de Mayotte à franceinfo

"Après la crise du Covid, après la crise des violences et de l'immigration, voici la crise de l'eau. Mayotte est confrontée à des crises multiples et à chaque fois on apporte un pansement, mais on ne s'attaque pas au problème de fond", déplore Mansour Kamardine. Le député dénonce aussi le prix des bouteilles d'eau et affirme qu'elles sont "quatre fois cinq fois" plus chères qu'en métropole.