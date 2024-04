Opération "place nette" à Mayotte : cinq questions sur la situation sur l'île, un an après le lancement de Wuambushu

L'île reste traversée par des crises profondes alors que le gouvernement lance une nouvelle opération de lutte contre l'insécurité, l'immigration illégale et l'habitat insalubre.

Onze semaines pour faire "place nette" à Mayotte. Le ministère de l'Intérieur a entamé une nouvelle opération de lutte contre la criminalité, l'habitat insalubre et l'immigration illégale sur l'archipel, mardi 16 avril. Ce déploiement intervient presque un an après la précédente opération, baptisée Wuambushu. Celle-ci n'a pas permis de résoudre les nombreux défis auxquels sont confrontés les habitants du 101e département français.

La ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, a présenté mardi matin l'opération comme "un pas de plus vers le retour de la paix sociale et de l'ordre républicain pour les Mahorais". Franceinfo revient sur le sujet en cinq questions.

1 Où en est le démantèlement des bidonvilles ?

Lors de la première opération, Gérald Darmanin avait initialement fixé pour objectif la destruction d'un millier de "bangas". Ce terme désigne des cabanes en tôle dans les bidonvilles, qu'il faut distinguer des "bangas" traditionnels faits de terre, de bois et de chaume. A la fin de Wuambushu, 700 de ces "bangas" avaient été démantelés. La nouvelle opération "Mayotte place nette" vise à détruire 1 300 autres cabanes, et une enveloppe de cinq millions d'euros supplémentaires a été débloquée pour reloger les familles sur place.

Entre-temps, début 2024, le camp de migrants du stade de Cavani a suscité de vives tensions, au point de faire naître un important mouvement de contestation qui a paralysé l'archipel pendant près d'un mois. A la fin mars, les autorités sont finalement parvenues à démanteler l'intégralité des tentes et des presque 110 bangas. Il aura fallu donc deux mois aux forces de l'ordre pour évacuer les 700 personnes installées sur le site, la plupart originaires des Grands Lacs ou de Somalie. Début avril, toutefois, la préfecture avait reconnu qu'entre 200 et 500 personnes dormiraient à la rue, à l'entrée du stade, dans l'attente d'un relogement.

L'ancien camp de migrants de Cavani, à Mamoudzou, après son démantèlement. (PREFET MAYOTTE / X)

"Ils occupent toujours les terrasses et les rues de Cavani, et les riverains se plaignent de l'insalubrité. Cela crée beaucoup de tensions", confirme Yasmina Aouny, porte-parole du collectif Forces vives de Mayotte, contactée par franceinfo. "Quand ils sont décasés [expulsés], ils détruisent parfois eux-mêmes pour aller s'implanter ailleurs. Nous espérons que cette fois-ci, les démarches pourront aller à leur terme. Il y a eu un tel laisser-aller que c'est l'anarchie qui règne. Nous avons besoin que l'ordre républicain soit restauré, parce que nos vies comptent."

En 2017, Mayotte comptait 63 000 résidences principales, selon une étude de l'Insee, et les constructions dites "fragiles" – tôle, bois, végétal ou terre – constituaient près de quatre logements sur dix. Ces habitations précaires étaient le plus souvent occupées par des étrangers : 65 % d'entre eux habitent dans une maison en tôle, selon l'institut, contre 25% des Français natifs de l'archipel. Dans le chef-lieu Mamoudzou, par exemple, la moitié des logements étaient des maisons en tôle, et six habitants sur dix étaient étrangers.

2 Quelle est la situation sécuritaire ?

La ministre déléguée a rappelé mardi que les effectifs de policiers et de gendarmes avaient doublé en six ans et qu'un détachement permanent du Raid avait été créé dans l'archipel, "en complément des militaires du GIGN qui sont sur place". Avant d'ajouter que "les principaux indicateurs relevant des atteintes aux personnes ont donc connu pour la première fois une baisse à Mayotte en 2023", sans livrer le détail chiffré de ce recul. Elle a également exclu l'idée d'une "recrudescence de violences ces derniers jours", déclarant que ce territoire était "violent, malheureusement, de façon permanente".

Mansour Kamardine, député LR de Mayotte, estime sur franceinfo que "la vie n'a guère changé" sur place. "Il y a une très forte demande de la population et des élus pour dire qu'on ne peut pas laisser prospérer les bidonvilles et les zones de non-droit, parce que c'est de la violence et de l'insalubrité", surenchérit la députée Liot Estelle Youssouffa, également sur franceinfo. Le ministère affirme qu'un millier de personnes avaient été interpellées l'an passé, dont 60 chefs de bandes.

"De notre point de vue, Wuambushu a été le déclencheur d'un niveau supérieur de violence, car les bandes se sont mises en ordre de bataille", commente pour sa part Yasmina Aouny. Après la première opération, notamment à partir de l'automne, "elles nous ont terrorisé comme ce fut rarement le cas auparavant", poursuit cette habitante de Mayotte.

"Est-ce que l'opération, cette fois, va s'inscrire dans la durée ? Ou serons-nous livrés à nous-mêmes quand les forces de l'ordre seront parties ?" Yasmina Aouny, porte-parole du collectif Forces vives de Mayotte à franceinfo

"Il ne s'agit plus de délinquance, mais de criminalité", dénonce Yasmina Aouny. Selon elle, "une route de Koungou est surnommée le 'couloir de la mort'", en raison de "barrages sauvages" et de "criminels qui s'en prennent physiquement aux automobilistes".

3 Quid de l'immigration illégale sur l'archipel ?

Le département français compte 310 000 habitants, selon des chiffres officiels probablement largement sous-estimés, dont 48% d'immigrés comoriens ou venus d'autres pays d'Afrique. En quatre ans, assure le ministère délégué à l'Outre-mer, le plan Shikandra a permis l'interception de 26 000 personnes en mer et de plus de 2 100 kwassa-kwassas, de petites embarcations. Au total, 110 000 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits dans leurs pays d'origine durant cette période, toujours selon cette source. "On nous a parlé de reconduites à la frontière, mais sans préciser combien sont revenus", conteste toutefois Yasmina Aouny.

Marie Guévenoux a annoncé de nouveaux moyens, avec le soutien des armées : six opérations militaires terrestres dites "Nephila", une permanence assurée par deux vedettes côtières de la gendarmerie maritime, la mobilisation d'un bâtiment de la Marine dans le canal du Mozambique, en haute mer, pour bloquer la route des Grands Lacs. Mais également un avion civil. "Les capacités de rétention sur l'île seront aussi augmentées avec la création d'un quatrième local de rétention administrative temporaire", a-t-elle encore annoncé.

Alors que les relations diplomatiques avec les Comores, qui revendiquent Mayotte, sont toujours tendues, Marie Guévenoux a insisté sur l'importance pour la France de mener une "tournée diplomatique dans les pays des Grands Lacs", aux côtés du ministre de l'Intérieur, "pour faire en sorte qu'un certain nombre de mécanismes de bonne coopération permettent d'avoir un retour de ces étrangers dans ces pays d'origine qui soit le plus efficace possible."

4 Où en sont les débats sur le droit du sol ?

L'idée de supprimer le droit du sol pour le territoire de Mayotte a d'abord été évoquée à la surprise générale par Gérald Darmanin, lors de sa dernière visite, en février. Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer, lui avait emboîté le pas en annonçant, d'ici au 22 mai, la présentation d'un projet de loi ordinaire et d'un projet de loi constitutionnelle. "C'est une mesure extrêmement radicale", avait-elle concédé sur Public Sénat, ajoutant que la situation à Mayotte ne se rencontrait "nulle part ailleurs" et que la mesure n'était pas envisagée "sur d'autres territoires".

Ce projet est "toujours d'actualité", a-t-elle répété mardi. Les deux projets de loi "devront être présentés fin mai, comme nous nous y étions engagés". Mais il faudra convaincre dans les rangs d'une majorité elle-même divisée. Certains parlementaires jugent la mesure nécessaire, sans forcément croire à son adoption par le Parlement, quand d'autres redoutent l'instrumentalisation d'une telle réforme par l'extrême droite (qui souhaite supprimer le droit du sol sur tout le territoire français).

"On se sent trahis parce que le ministre de l'Intérieur nous avait dit qu'il allait œuvrer pour la suppression du droit du sol, la fin du séjour territorialisé…, commente Yasmina Aouny. Mais Sacha Houlié, président de la commission des lois, issu du même parti, a ensuite estimé que c'était un mirage. Donc on ne sait pas trop à quel saint se vouer…"

Depuis 2018, le droit de la nationalité est déjà dérogatoire à Mayotte. La possibilité de devenir français lorsqu'on a deux parents étrangers (à la majorité, ou à partir de 13 ans sur demande) est conditionnée à ce que l'un des parents ait, au jour de la naissance, été présent de manière régulière depuis trois mois.

5 Où en est l'approvisionnement en eau ?

Mayotte a connu en 2023 sa plus grave sécheresse depuis 1997, avec une pénurie d'eau sans précédent à partir du mois d'août. Le département est parvenu à reconstituer ses stocks d'eau, après la saison des pluies. Pour autant, les habitants connaissent toujours des difficultés. "Un jour sur trois, l'eau est coupée. On nous a expliqué que cette situation s'expliquait parce que les retenues collinaires étaient vides, mais elles se sont bien remplies désormais, assure Yasmina Aouny. Nous sommes donc un peu perdus, d'autant qu'on nous annonce des coupures au moins jusqu'en 2025."

"On a une situation structurelle à réparer. Pour cela, on a besoin d'un investissement extrêmement fort", avait reconnu Marie Guévenoux lors de sa visite début avril dans le département. Elle promettait 75 millions d'euros pour, entre autres, réparer les fuites sur les canalisations – les pertes atteindraient 40% de la production – et construire une seconde usine de dessalement dans le centre de l'île principale, Grande-Terre.

Lors de la présentation de "Mayotte place nette", la ministre déléguée a annoncé que l'Etat avait engagé 100 millions d'euros "pour assurer l'accès à l'eau de chacun et lancer de nouveaux forages". Au total, a-t-elle ajouté, près de 37 millions de litres d'eau avaient été distribués aux populations sur toute la période de crise.