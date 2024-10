Martinique : "Le calme semble revenu", selon le maire de Saint-Pierre qui dénonce une intervention "complètement disproportionnée" de la gendarmerie

"Les gens étaient tranquilles. Ils laissaient passer les urgences. On ne sait pas pourquoi on a commencé à utiliser du gaz lacrymogène", déplore samedi sur franceinfo Christian Rapha, après l'intervention de forces de l'ordre dans la ville voisine du Carbet.

"Le calme semble revenu. Nous n'avons absolument aucune exaction, contrairement à hier soir et avant-hier soir", témoigne samedi 12 octobre sur franceinfo Christian Rapha, maire de Saint-Pierre alors que la Martinique est confrontée à des violences depuis plusieurs jours qui ont fait trois morts. "Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées la nuit dernière, des magasins attaqués, des barrages avec des poubelles enflammées, le bureau de la police de l'air et des frontières incendiées", détaille le maire.

Une trentaine d’organisations ont lancé une opération “Martinique, île morte” pour dénoncer la vie chère. Des négociations ont lieu sous l’égide de la préfecture pour tenter de trouver des solutions au problème du coût de la vie.



Par ailleurs, Christian Rapha a dénoncé l’intervention "complètement disproportionnée" de la gendarmerie lors d’une manifestation au Carbet, ville voisine, mercredi dernier. Selon lui, elle se déroulait "très calmement". Mais, "brutalement, une décision a été prise de lever complètement et impérativement le barrage qui était déjà filtrant. Les gens étaient tranquilles. Ils laissaient passer les urgences. On ne sait pas pourquoi on a commencé à utiliser du gaz lacrymogène. Ici, ce n'est pas habituel. On a même gazé le maire. Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire ici. Ce sont des erreurs graves", a-t-il dénoncé.