Violences conjugales : l’association alsacienne "Les foulées du sourire" relance ses marches et courses caritatives

En ce week-end prolongé de Pentecôte, près de 500 participants ont répondu présent à ce formidable élan de solidarité. "C’est important parce que cela permet de parler avec nos proches de l’existence des violences conjugales et des conséquences que cela peut avoir" explique Cynthia Flohr. Marcher ou courir, chacun choisit sa formule en fonction de sa forme. L’important, c’est d’être là pour soutenir les victimes et l’association, qui organise ces manifestations sportives caritatives. Car chaque dossard rapporte de l’argent : 5 euros sont reversés aux Foulées du sourire. Covid oblige, les participants courent ou marchent par petit groupe, là où ils le souhaitent.

Les foulées du sourire ont vu le jour en janvier 2016, suite à la mort tragique d’Elisabeth, 48 ans assassinée par son ex-conjoint, 6 ans après la séparation du couple. Ce sont ses proches qui ont créé cette association, rare structure de ce type en Alsace à intervenir dans les campagnes. "En milieu rural, c’est compliqué. Des personnes qui sont victimes de violences n’ont souvent pas la possibilité de se déplacer" explique Régis Legrand, le président de l’association. Les foulées du sourire apportent un soutien moral, logistique et financier aux victimes qui doivent bien souvent, dans l’urgence, changer de vie pour sauver leur propre existence. "Une caution, un loyer, des affaires de première nécessité, des aides au déménagement…Bref, on peut faire plein de choses. On s’adapte aux besoins de chacun" précise Patricia Legrand, qui est la soeur d'Élisabeth. En 2020, l’association a secouru, en Alsace, près de 25 femmes.