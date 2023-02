Les villes d'Angers et de Cannes se mobilisent pour aider les sinistrés du séisme en Turquie et en Syrie

Alors que le bilan du séisme ne cesse de s'alourdir en Turquie et en Syrie, la solidarité s'organise comme à Angers où la communauté turque a récolté 15 tonnes de vivres et de vêtements pour venir en aide aux sinistrés. La ville de Cannes a puisé dans ses stocks en prévision de catastrophe naturelle pour faire acheminer du matériel d'urgence. #IlsOntLaSolution

Après le séisme, la solidarité s'est très vite organisée dans la communauté turque d'Angers. Pas moins de 4000 turcophones habitent dans cette ville du Maine-et-Loire. Ils sont mobilisés du matin au soir pour accueillir les particuliers venus de tout le département apporter leur aide. Des dons que l'association culturelle turque se charge de récolter.

Au milieu des cartons qui se remplissent à vue d’œil, des femmes s'activent depuis 6 heures du matin pour préparer des pizzas turques et récolter de l'argent pour les sinistrés. "Il y a beaucoup de gens qui apportent des vêtements, de la nourriture", s'exclame une jeune femme turque. En quelques jours, 15 tonnes de nourritures et de vêtements ont été récoltés. Un élan de solidarité pour faire face à cette catastrophe d'une grande ampleur. Un premier camion, plein à craquer, affrété par la communauté turque, est déjà parti sur place. Les dons récoltés vont permettre d'en remplir d'autres prochainement.

La ville de Cannes puise dans ses stocks

Des particuliers affluent également au centre de collectes de dons, rue Braille à Cannes. La ville a organisé une collecte de matériels d'urgence (sacs de couchage, tentes, biberons). "Ayant vécu un peu la misère au Liban, comme ce n'est pas loin, j'ai voulu aider. Je sais ce que c'est de recevoir une aide et combien c'est précieux", raconte cette Cannoise qui vit dans le quartier. Mais à côté de la collecte auprès des particuliers, il y a surtout des produits déjà conditionnés. Ce sont des stocks qui proviennent en partie de ceux constitués pour aider les Cannois en cas de catastrophe naturelle mais aussi ceux collectés pour les réfugiés de guerre.



"Nous avons constitué des stocks, la plupart des stocks ont été envoyés en Ukraine mais il nous restait quand même certains stocks", explique Laurent Boisseau, le responsable opérationnel de la direction des risques majeurs de la ville de Cannes. Des produits de toute première nécessité comme des couvertures, des couches pour bébés, de la nourriture et des médicaments conditionnés sur palettes sont déjà partis par camions et bateau. Ce sont des ONG qui se chargent de les acheminer et de les distribuer dans les zones sinistrées.