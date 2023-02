En Indre-et-Loire, des médecins sont salariés par la Région pour lutter contre les déserts médicaux

Comment pallier le manque de médecins dans le quartier de la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps en Indre-et-Loire ? La commune et le Conseil régional se sont mobilisés pour ouvrir un centre de santé régional. Tous les médecins sont salariés par la collectivité locale. #IlsOntLaSolution

Le quartier populaire de la Rabaterie sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps, situé dans l'est de la métropole de Tours, en Indre-et-Loire, a toujours souffert d'un manque de médecins. De nombreux habitants se voyaient privés de soins. "Mon docteur est parti au mois de décembre. On nous a rien dit" s'exclame cette patiente inquiète. Pour pallier ce manque, la région Centre-Val de Loire a ouvert un centre de santé régional qui s'accompagne de l'arrivée de trois médecins directement salariés par la collectivité locale.

Face à la baisse du nombre de médecins généralistes sur la ville, Saint-Pierre-des-Corps souhaitait concourir activement au développement de l’accès aux soins pour ses habitants. "On veut aller vers ces quartiers d'abord parce que les habitants ont moins que d'autres la possibilité de la mobilité et parce que c'est parfois sur ces quartiers que le nombre de médecins est le plus faible" explique François Bonneau, Président du Conseil régional Centre-Val de Loire.

Trois médecins salariés par la Région

Ce centre médical comptera 5 médecins pour les 5 000 habitants de ce quartier prioritaire. Trois jeunes praticiens se sont déjà installés. Tous sont salariés de la Région. Le docteur Pauline Michel-Bergeau s'est lancée dans l'aventure. Son carnet de rendez-vous est déjà bien rempli. Mais pour cette généraliste salariée, les avantages de la structure sont multiples "C'est ne faire que du temps médical dans une structure qui prend en charge tout l'administratif et travailler à plusieurs avec différents médecins, de différents horizons".

Ce centre régional de santé a été créé sur le modèle du centre ouvert en 2021 dans le quartier des Rives-du-Cher à Tours, avec des médecins également salariés par la Région. La densité médicale de la région Centre-Val de Loire est parmi les plus faibles de France, avec un vieillissement accentué du corps médical. Face à ce constat, la Région se mobilise ainsi pour relever le défi de l'accès à la santé pour tous, avec l'embauche de 300 médecins d'ici 2028 dans le cadre du plan "Ma région 100% santé".