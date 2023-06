Dans le Rhône, la ville de Chassieu numérise ses arbres pour préserver son patrimoine vert

Près de Lyon, la commune de Chassieu s’est lancée dans un vaste recensement numérique de ses arbres grâce à une nouvelle technologie. L’objectif est double : vérifier leur état et en replanter en cas de besoin. #IlsOntLaSolution

Une carte d’identité digitale

Pendant trois jours, les habitants de Chassieu ont croisé une étrange voiture avec sur son toit une imposante caméra à très haute définition associée à un laser Lidar qui cartographie l’espace en 3D. "En passant, on scanne l’ensemble de la rue et en même temps on fait des photos très haute définition" explique Pascal Goubier, directeur des opérations Greehill France. Cette technologie novatrice développée par une société hongroise, qui a désormais une filiale en France, permet de faire l’inventaire des arbres, d’identifier les espèces et de connaître leur état sanitaire. De précieuses informations qui vont être utiles à la ville de Chassieu propriétaire de 3000 à 4000 arbres. "Ça va nous permettre de détecter les arbres fragiles, de choisir de nouvelles essences plus résistantes qu’on pourrait introduire sur notre commune" rapporte Nicole Sibeud, adjointe au maire en charge du développement durable.

Connaître les bénéfices écologiques d’un arbre

La commune de Chassieu aura connaissance de l’ensemble des données en septembre prochain. Sur une plateforme créée par Greehill, chaque arbre sera répertorié avec une multitude d’informations comme ses dimensions, son inclinaison, le nombre de feuilles ou encore, plus étonnant, ses capacités à préserver la planète. "On peut voir l’ensemble des bénéfices écologiques rendus par un arbre. Combien il a stocké de carbone, combien il a émis d’oxygène, combien il a absorbé de particules" précise Pascal Goubier.

Après Berlin et Singapour, Chassieu est la première ville française à faire appel à cette nouvelle technologie qui coûte deux euros par arbre. Une petite somme au regard des informations apportées. Cette opération est toutefois à prévoir régulièrement pour assurer un suivi de l'état des arbres.