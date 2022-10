À Villeurbanne, des séances de sport gratuites pour les habitants du quartier

FTR

Avec le dispositif "En forme dans mon quartier", la mairie de Villeurbanne souhaite rendre accessible le sport et permettre aux habitants de rester en bonne santé. #IlsOntLaSolution

Depuis plusieurs années, l’Office du Sport de Villeurbanne (OSV) organise des séances d’activité physique hebdomadaires et gratuites. Elles sont ouvertes à tous, sans inscription et encadrées par des professionnels. L'objectif d'un tel dispositif est de rendre l'activité sportive accessible à tous. Plusieurs fois par semaine, une dizaine de personnes participent à des balades à pied ou à vélo.

Pratiquer une activité physique régulière est source de bien-être, mais c'est aussi recommandé pour préserver sa santé. Laura Reboul, qui participe au dispositif "En forme dans mon quartier", s'est mise au sport quand elle est tombée malade d'un cancer. C'est son médecin qui lui a prescrit des séances d'exercices. Désormais en rémission, elle continue d'avoir une activité physique régulière. "C'est devenu un mode de vie, je ne me force plus. Cette activité me fait du bien, j'en ressens les bienfaits tous les jours", estime-t-elle.

Découvrir le quartier

Balades champêtres ou dans la ville, ces séances de sport sont aussi l'occasion de découvrir un peu mieux son quartier. "Ça sert à montrer qu'il y a des endroits sympas dans le coin. Il y a des lieux vraiment agréables qu'on ne voit pas au premier abord", explique Sylvain Kaci, éducateur sportif à la mairie de Villeurbanne.

Pour certains, ces activités sont de vraies bouffées d'oxygène et permettent de rencontrer des gens. Françoise Lianos, 81 ans, est une habituée, elle participe aux séances dès qu'elle le peut. "Je suis toute seule à Lyon, j'ai des enfants qui sont très loin et je suis veuve, donc c'est important pour moi d'avoir un cercle de gens que je connais et qui sont sympathiques", raconte-t-elle.