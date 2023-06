A Hyères, le port Saint-Pierre multiplie les dispositifs pour lutter contre la pollution

Objectif zéro pollution pour le port de plaisance de Hyères dans le Var. Un système de pompes pour évacuer les eaux sales des bateaux vient d’être installé sur l’ensemble des pontons. Un dispositif qui vient s’ajouter à d’autres déjà mis en place depuis quelques mois. #IlsOntLaSolution

Le geste est simple, gratuit et écologique. Désormais les plaisanciers qui viennent s’amarrer dans le port de plaisance de Hyères ont accès facilement à des pompes permettant d’évacuer leurs eaux usées. "Depuis le mois dernier, on a mis en place un système de récupération des eaux grises-eaux noires. On peut aujourd’hui faire le plein d’essence et vider ses eaux eaux grises-eaux noires sur chaque îlot, sans avoir à faire plusieurs manœuvres", explique Christophe Polycarpe, chef du pôle opérationnel des Ports d'Hyères. 300 litres par minute sont ainsi aspirés et évacués directement vers la station d’épuration la plus proche.

Une brigade de robots dépollueurs

Un nouveau dispositif qui vient s’ajouter aux mesures déjà prises par les autorités portuaires pour lutter contre la pollution. Comme des robots dépollueurs, qui fonctionnent depuis septembre dernier dans le port Saint-Pierre, et qui ont largement démontré leur efficacité : "C’est un bilan plutôt favorable, déjà parce que c’est très peu énergivore, ça fonctionne avec une simple prise 220V. De temps en temps, quand il y a des rejets d’hydrocarbures, nous sommes amenés à déployer des barrages anti-pollution, et avec le courant de surface qu’ils créent, les robots permettent d’aspirer la pollution qui a été contenue par le barrage. En quelques heures, ils aspirent tout ce qui se trouve en surface et ça nettoie le plan d’eau", se félicite Cédric L'Hénaff, le directeur des Ports de Hyères.

Cinq nouveaux robots dépollueurs arriveront d’ici 2024, avec comme objectif pour le port de décrocher dans deux ans le label "Port propre", déjà décerné à vingt-deux ports varois, et plus d’une centaine dans tout le pays.