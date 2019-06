Des lycéens de Seine-Saint-Denis rédigent une tribune pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils étudient

Elle a été publiée vendredi dans le journal "Le Monde".

Ils en ont raz-le-bol des cours dans des préfabriqués. 13 élèves de première du lycée Jacques Feyder d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) ont rédigé une tribune publiée vendredi dans le journal Le Monde. Ils dénoncent les conditions épouvantables dans lesquelles, ils ont préparé le bac de français. Les travaux de rénovation au sein de l'établissement, qui ont démarré la rentrée 2018, gâchent leur scolarité.

Ces élèves se sentent stigmatisés, exclus de la République au simple motif, selon eux, qu'ils sont originaires de Seine-Saint-Denis. Ce sentiment explique le titre de leur tribune : "Sommes-nous moins français parce que nous vivons de l'autre côté du périphérique ?"

A 35 par classe dans des préfabriqués

"Les salles de cours se trouvent dans des bâtiments préfabriqués", raconte une élève. "Ça résonne, il fait trop chaud en été et on est 35 par classe."

"En début d'année on était même autorisé à rentrer chez nous pour aller faire nos besoins parce que les toilettes étaient bouchées", enchaîne une autre. "Les travaux font beaucoup de bruit, quand je rentre chez moi et que je ferme les yeux j'ai l'impression de les entendre encore."

Les "salles de classe" des élèves. (Photos prises par les élèves du lycée Jacques Feyder d'Epinay-sur-Seine.)

On est comme du bétail, des animaux ... On préfère en rire, sinon on en pleurerait.Une élèveà franceinfo

Ces jeunes élèves se disent chanceux d'avoir accès à l'éducation, mais ils aimeraient juste pouvoir étudier dans les mêmes conditions que d'autres lycéens. "C'est une question d'égalité. Avec cette anecdote des travaux, on a voulu attirer l'attention sur un problème de fond qui est récurrent."

"On ne voit pas ça dans d'autres lycées parisiens, il n'y a pas de flaques d'eau qu'on doit enjamber pour aller en étude. Nous aussi on passe le bac, pourquoi on n'a pas la même chance que les autres ?"

Pour rentrer dans une salle, les élèves doivent enjamber d'immenses flaques d'eau. (Photos prises par les élèves du lycée Jacques Feyder d'Epinay-sur-Seine.)

Contacté, le rectorat renvoi la responsabilité sur les questions de bâtiment à la région Île-de-France, en charge des travaux. Le service de presse de la région précise que ce lycée nécessitait "une grosse rénovation" chiffrée à 41 millions d'euros. "Elle se déroule en site occupé afin de garantir la continuité de l'enseignement". La Seine-Saint-Denis est une "priorité du programme d'investissement lycée", dit la région, soit 500 millions identifiés sur 4 milliards dans toute l'Île-de-France.