Seine-et-Marne : le procès de l’attaque de la pizzeria débute à Melun

Le procès de David Patterson s’ouvre pour assassinat et tentative d’assassinat, mardi 30 mars. L’homme de 36 ans avait foncé en voiture à toute vitesse sur la terrasse d’une pizzeria de Seine-et-Marne, en août 2017, tuant une collégienne et faisant douze blessés.

David Patterson comparait depuis mardi 30 mars devant la cour d’assises de Melun (Seine-et-Marne) pour assassinat et tentative d’assassinat. L’homme avait foncé avec sa voiture sur la terrasse bondée d’une pizzeria à Sept-Sorts, le 14 août 2017, tuant une jeune fille de 13 ans, Angela Jakov, et blessant douze autres personnes. L’homme n’a jamais pu expliquer son geste. Pour les familles des victimes, le procès doit faire toute la lumière sur la préméditation de son acte.



Une intention “de tuer en masse” ?

"Il l’a dit dans ses auditions de garde-à-vue : il avait l’intention de faire quelque chose de grave, rappelle Me François Mazon, l’avocat de la famille Jakov. Quand on projette une voiture comme ça, dans un restaurant, on veut tuer en masse.” Près de trois ans et demi après la tragédie, la famille d’Angela redoute de faire face à son meurtrier. Pendant trois semaines, la cour va juger cet homme, fragile psychologiquement. Il encourt la perpétuité.