Paris : les grosses voitures vont payer le stationnement plus cher dès 2024

Dans le viseur notamment, les SUV. A contrario, un "tarif solidaire" sera appliqué pour les familles nombreuses.

Les voitures les plus lourdes et au plus gros gabarit vont devoir payer plus cher pour se garer dans la capitale en 2024, selon France Bleu Paris. Le Conseil de Paris a voté une réglementation proposée par le groupe écologiste jeudi 8 juin au soir.

À partir du 1er janvier 2024, la tarification du stationnement va donc devenir progressive. Entreront en compte plusieurs facteurs : la durée du stationnement, la motorisation du véhicule, la taille du véhicule et le poids du véhicule. Un "tarif solidaire" sera en revanche appliqué pour les familles modestes et les familles nombreuses.

Les SUV jugés plus polluants que les autres

Ce sont notamment les SUV, jugés très lourds, encombrants et donc polluants, qui sont visés par la municipalité. "59% des particules fines émises par les véhicules routiers récents ne proviennent plus du pot d’échappement, mais de l’abrasion des pneus, de la chaussée et des freins, selon une étude de 2022 de l’Ademe", fait valoir le groupe écologiste de Paris.

Les élus estiment donc "qu’il est donc indispensable d’associer à l’électrification du parc d’autres actions, dont l’allègement des véhicules". Cette tarification du stationnement en fonction du véhicule n'est pas nouvelle. La ville de Lyon l'a adoptée en mai dernier et celle de Grenoble y réfléchit sérieusement.