Paris : la grande roue de Marcel Campion devra être démontée de la place de la Concorde à partir de l'été 2018

Le bras de fer entre Marcel Campion et la Mairie de Paris se poursuit. Les élus parisiens ont voté, mercredi 22 novembre, l'arrêt l'an prochain de la grande roue place de la Concorde, célèbre attraction au bas des Champs-Elysées, gérée par le "roi des forains".

Le Conseil de Paris a voté – à la quasi-unanimité – le non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public avec Fêtes et Loisirs, qui expire le 5 juillet 2018, pour cette grande roue inscrite pour la première fois en 1993 dans le paysage parisien.

La décision justifie du "caractère patrimonial exceptionnel" de la place de la Concorde et de la "perspective visuelle historique" entre le Louvre et l'arc de Triomphe, qu'elle veut "préserver et mettre en valeur". Les élus, sur proposition des groupes Les Républicains et UDI-MoDem, se sont accordés sur le principe d'une grande attraction "du type grande roue ou autre" qui pourrait être installée ailleurs, comme l'a indiqué Bruno Julliard, premier adjoint de la maire de Paris Anne Hidalgo.

Le "débat n'est pas pour ou contre Campion"

La grande roue s'était attirée au fil des ans de multiples critiques, tant sur le lieu de son installation que sur la personnalité controversée de son propriétaire. Plusieurs élus sont néanmoins intervenus pour affirmer qu'il ne s'agissait pas de mener une "chasse à l'homme" contre Marcel Campion. Les "forains sont indispensables à la vie de Paris", a indiqué le maire LR du 1er arrondissement Jean-François Legaret. "Cessons toute personnalisation et repartons sur des bases saines", a ajouté Eric Azière (UDI-MoDem). Pour Danielle Simonnet (Parti de gauche), le "débat n'est pas pour ou contre Marcel Campion".

La décision arrêtant la grande roue suit de quelques mois un autre vote unanime, début juillet, pour arrêter le marché de Noël organisé depuis 2008 par Marcel Campion. Après la fin de la grande roue et du marché de Noël, la Foire du Trône est peut-être elle aussi en sursis. Le Conseil de Paris a voté, mercredi, le projet d'"engager une réflexion" pour proposer "d'autres occupations" (sportives, culturelles) à la pelouse de Reuilly où se tient chaque année, de fin mars à début mai, cette grande fête foraine.