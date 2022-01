Une habitante de Colleret, dans le Nord, lègue 700 000 euros à son village

Une habitante du village de Colleret, dans le Nord, a légué l'ensemble de son patrimoine de 700 000 euros à la commune après son décès à l'automne dernier, rapporte France Bleu Nord jeudi 13 janvier.

Simone Jouniaux, décédée à l'âge de 91 ans, avait fait de ce village de 1 600 habitants son légataire universel. À la clé, des maisons, des terrains et de l'argent, pour un total d'au moins 700 000 euros de liquidités, selon le maire de la commune, Claude Menissez. Ce dernier dispose d'ordinaire d'un budget d' 1,6 million d'euros par an pour faire vivre le village.

"C'est une grande surprise car c'est une personne qui vivait de façon très modeste", explique le maire. Il compte utiliser ces fonds pour faciliter l'entretien de la nouvelle salle polyvalente et des voiries.

La bibliothèque renommée Simone Jouniaux

Une partie de la somme sera réservée, comme le souhaitait la défunte, à l'entretien des tombes du village, et à une plus grande générosité envers les aînés, notamment pour le colis de fin d'année : "elle souhaite qu'il soit un peu plus copieux que ce que je faisais !", s'amuse le maire, qui compte donner le nom de la généreuse bienfaitrice à la bibliothèque du village.