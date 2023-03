Nord : la mairie de Lille victime d'une attaque informatique

De nombreux services de la mairie de Lille sont perturbés ce mercredi annonce la municipalité en raison d'une attaque informatique.

La ville de Lille subit depuis ce mercredi une "intrusion dans son système d'information", rapporte France Bleu Nord. Cette attaque informatique, dont la nature n'est pas détaillée par la mairie, empêche l'accès à plusieurs logiciels.

Dans un communiqué, la mairie explique avoir pris des "mesures de mises en sécurité et de protection de données". Conséquences concrètes de cette cyberattaque, "plusieurs services au public seront perturbés en raison de l’impossibilité momentanée d’accéder à certains logiciels", précise la municipalité. L'accès au standard de la ville est notamment inopérant jusqu'à nouvel ordre et le service Etat civil "fonctionne de façon manuscrite". Les rendez-vous physiques sont tout de même maintenus. La mairie de Lille assure qu'elle communiquera au fur et à mesure de l'évolution de la situation.