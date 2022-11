Effondrement de deux immeubles à Lille : la victime était un psychiatre de l'hôpital de Calais

La victime retrouvée dans les décombres, au lendemain de l'effondrement de deux immeubles à Lille, était un psychiatre, chef du pôle Santé mentale et addictologie du centre hospitalier de Calais, indiquent l'hôpital dans un communiqué et la maire de Calais Natacha Bouchart.

"La direction, écrit l'hopital dans son communiqué, l’ensemble de ses collègues et l’ensemble du personnel de l’établissement, en particulier le personnel de l’unité de santé mentale, présentent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du docteur." Un hommage sera organisé en sa mémoire la semaine prochaine sur son lieu de travail.

Un appartement prêté par des amis

Dès samedi, la maire de Calais avait été prévenue que "des amis lui avaient prêté un appartement à Lille dans ce lieu et qu'on n'avait plus de nouvelles, et que son portable avait été repéré", explique-t-elle à France Bleu Nord. Elle a eu confirmation que c'était bien lui pendant la nuit de samedi à dimanche. Elle va se rendre à l'hôpital dans la journée. Natacha Bouchart fait part de sa "profonde émotion" et sa "très grande tristesse" sur son compte Facebook. L'élue décrit le psychiatre comme "un médecin apprécié de tous et dont l'engagement auprès de ses patients est unanimement salué".

Après la découverte du corps, dans la nuit de samedi à dimanche, le commandant des opérations de secours Stéphane Beauventre avait indiqué qu'il y avait "beaucoup de convergence" pour qu'il s'agisse bien du médecin de 45 ans qui s'était vu prêter un appartement dans l'un des deux immeubles pour le week-end. Son corps a été transporté à l'institut médico-légal pour être identifié.

L'immeuble dans lequel il se trouvait a été emporté par la chute de l'immeuble mitoyen, dans lequel une large brèche a été repérée par un habitant. Cet immeuble fragilisé avait pu être évacué préventivement dans la nuit.