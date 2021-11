Un migrant décédé, un disparu et plus de 400 secourus dans la Manche mercredi

Le bilan est lourd. Un migrant est mort, un autre est porté disparu et plus de 400 ont été secourus en mer mercredi 3 novembre après le naufrage de plusieurs embarcations de fortune dans la Manche, a appris l'AFP auprès du parquet de Dunkerque et de la préfecture maritime.

De "nombreuses" opérations de sauvetage ont été menées dans le détroit du Pas-de-Calais, à partir de la nuit de mardi à mercredi et "jusque dans la soirée" mercredi, précise dans un communiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Premar). "Plus de 400 personnes ont été récupérées. (...) Malheureusement, malgré les moyens mis en œuvre, une personne est portée disparue et une autre a été déclarée décédée", écrit la Premar.

Une embarcation surchargée

"Une personne m'a été annoncée décédée aujourd'hui dans le cadre du naufrage d'un 'small boat', qui aurait eu des avaries et qui aurait fait naufrage, notamment à cause de la surcharge", avait déclaré plus tôt à l'AFP le procureur de la République de Dunkerque, Sébastien Piève.

La personne décédée "est a priori un adulte, on évoque quelqu'un d'une trentaine d'années", et son embarcation transportait "une quarantaine de personnes" selon les premiers éléments de l'enquête, "devant encore être vérifiés", a dit Sébastien Piève. Le parquet a ouvert une enquête pour "homicide involontaire", confiée à la police aux frontières (PAF).