Tragédie dans la Manche : l'émotion est vive à Calais

Le naufrage de 27 migrants mercredi 24 novembre au large de Calais (Pas-de-Calais) émeut toute la population. Le phénomène n'est pas nouveau : trente ans que la ville vit au rythme des tentatives périlleuses pour gagner l'Angleterre. La tragédie n'a pourtant pas découragé les migrants. Au lendemain du drame, un groupe d'une soixantaine de personnes a tenté de prendre la mer, avant d'être conduit dans des centres d'hébergement.



Deux rassemblements prévus



Les images se répètent et interpellent les Calaisiens. "On n'a pas l'impression que les choses bougent. On ne peut pas laisser ces gens dans cette détresse", explique un habitant. Pour les associations qui viennent en aide aux migrants, c'est le drame de trop. "C'est horrible. Vous vous promenez avec des enfants et vous voyez des corps le long de la plage", déplore Jean-Claude Lenoir, président de l'association Salam. À Calais, jeudi soir, deux cérémonies de recueillement sont prévues.