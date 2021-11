Pas-de-Calais : les migrants veulent gagner l’Angleterre à tout prix

Plusieurs fois par semaine, Serge Cousin se lève avant l’aube, pour récupérer son filet de pêche sur les plages de La Slack, dans le Pas-de-Calais. Et, de plus en plus souvent, il tombe sur des groupes de migrants, qui tentent de prendre le large. “La nuit, surtout, on les voit quand la mer est calme”, raconte le pêcheur de Wimereux. Un matin, une de leurs embarcations s’était même prise dans son filet.

40 personnes à bord

Alors que l’équipe du 20 Heures s’entretient avec Serge martin, un groupe de migrants surgit de derrière les dunes. Des dizaines de personnes portent un bateau pneumatique à bout de bras et se dirigent droit vers la Manche. Surchargée, l’embarcation a bien du mal à passer les premières vagues. Ils sont plus de 40 à bord et tous sont irakiens. Une trentaine d’autres restent sur la plage. “On veut aller en Grande-Bretagne”, explique l’un d’eux. Mais sans gilet de sauvetage, ils ont préféré patienter.