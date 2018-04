Migrants : une marche solidaire de Vintimille à Calais

À Vintimille (Italie), de nombreux migrants sont bloqués à la frontière avec la France. C'est le point de départ ce lundi 30 avril d'une marche solidaire longue de 1 400 km qui doit rallier Calais (Nord-Pas-de-Calais), une autre ville symbole. Avant le départ, un hommage est rendu par les membres d'associations à certains migrants qui ont connu un sort tragique. L'ambition de cette marche est de renforcer les liens de solidarité.

À Calais le 7 juillet prochain

"L'objectif c'est de se dire : 'Comment on fait pour aider des gens qui sont aujourd'hui en souffrance ?' Que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, on ne peut pas être dans une situation de forteresse. Donc comment on construit ces ponts plutôt que des murs ?", interroge José Bové, eurodéputé EELV. La marche comprend 60 étapes, dont certaines dans des grandes villes de France. Les marcheurs atteindront Calais le 7 juillet prochain.

