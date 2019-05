Grenoble : 33 victimes présumées du chirurgien suspendu se rassemblent

Elle a dû être amputée de la jambe. En 2009, Frédérique Bagalino est victime d'une double fracture de la malléole à la suite d'une chute dans l'escalier. Son membre finira par s'infecter à cause d'une plaque et de visses mal placées. Aujourd'hui, elle met en cause le premier chirurgien qui l'a opérée. Ce dernier a été suspendu par le Conseil de l'ordre des médecins après une enquête de la Sécurité sociale. Une cinquantaine de patients auraient été victimes d'un comportement gravement fautif du praticien.

"Il a bousillé dix ans de notre vie"

"Dix ans de souffrance, d'hôpital, de centres de rééducation, une cinquantaine d'interventions, des traitements très lourds [...] Il n'a pas que bousillé ma jambe, il a bousillé dix ans de notre vie", détaille Frédérique Bagalino. Une réunion doit se tenir jeudi 2 mai à Grenoble (Isère) pour rassembler 33 des victimes présumées. De son côté, l'avocat du chirurgien dénonce des accusations infondées et un acharnement contre son client.

