Marne : un adolescent de 17 ans en garde à vue après avoir blessé un homme à l'arme blanche

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'auteur des faits n'était pas sous l'emprise de l'alcool et n'avait pas consommé de stupéfiants, la victime en revanche était alcoolisée.

Un adolescent de 17 ans est en garde à vue dans la Marne après avoir blessé un homme de 36 ans à l'arme blanche, jeudi 4 octobre dans la soirée sur la place centrale de la commune de Troissy, a appris franceinfo vendredi.

Les deux hommes entretenaient des relations houleuses depuis un an et demi, avec des menaces du trentenaire envers l'adolescent. Europe 1 mentionne une affaire d'usurpation d'identité mais l'information n'est pas confirmée. Avant l'altercation, le trentenaire a appelé la mère de l'adolescent pour lui dire qu'il allait se déplacer pour s'en prendre à son fils.

Les faits ont été filmés par la mère de l'adolescent et les images montrent qu'il était en train de reculer alors que sa victime s'avançait vers lui. Il a pu agiter le couteau devant lui pour se défendre et ainsi blesser le trentenaire au bras, au bas-ventre et à la tête.

La victime n'a pas encore été entendue. Ces faits ne permettent pas encore de dire si ses blessures sont des liaisons de défense ou d'attaque.