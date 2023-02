Mulhouse : le parquet ouvre une enquête après le décès d'un homme, qui venait de consulter un médecin aux urgences

Le parquet de Mulhouse a ouvert une enquête après la mort d'un homme de 38 ans à son domicile, rapporte mercredi France Bleu Alsace, confirmant une information des Dernières Nouvelles d'Alsace. La victime s'était rendue aux urgences de Mulhouse pour des douleurs abdominales dans la nuit de vendredi à samedi, et il a été retrouvé mort dans son appartement le lundi. Selon sa famille sur les réseaux sociaux, il avait également appelé les urgences à trois reprises sans être pris en charge.

Le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace confirme à France Bleu Alsace les dates de prise en charge et de sortie du patient. Le groupe explique qu'une ordonnance a été rédigée pour le patient et un courrier à l'attention de son médecin traitant.

La procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, précise que l'enquête porte sur les recherches des causes de la mort du trentenaire. L'autopsie montre qu'il serait mort d'une déchirure au niveau d'une partie de l'intestin grêle.