En 2020, les Français ont passé 2h25 par jour sur internet

Internet a la cote au temps du Covid-19. Les confinements et la crise sanitaire ont accéléré la numérisation de la vie quotidienne, confirme un bilan annuel présenté mercredi 17 février par Médiamétrie. Selon la société de mesure d'audience, qui décortique les usages des Français en ligne grâce à un panel de 25 000 internautes, nous avons passé 2h25 par jour à surfer sur internet en 2020. Soit 19 minutes de plus qu'en 2019.

Cette durée a atteint des pics exceptionnels durant les deux confinements : 3h11 au premier et 2h45 au second. La hausse a touché toutes les catégories de la population mais elle a été la plus forte chez les 15-24 ans qui ont passé 4h23 par jour sur internet l'an dernier (+24%). En revanche, le nombre total d'utilisateurs du web n'a pas augmenté avec la crise : Médiamétrie dénombre 53 millions d'internautes par mois et près de 92% de foyers connectés à la fin 2020.

Facebook toujours numéro 1

D'après Médiamétrie, ce bond de l'utilisation d'internet traduit l'accélération de la numérisation dans tous les domaines de nos vies quotidiennes, conséquence de la vie sanitaire, avec l'explosion de l'éducation à distance, du télétravail, des courses en ligne, de la livraison de repas, des téléconsultations, des messageries et appels vidéo, de l'info et des offres culturelles en ligne... Concernant les messageries et réseaux sociaux, plus de 8 Français sur 10 s'en sont servi au moins une fois par mois l'an dernier et leur usage s'est là aussi intensifié.

Et contrairement à certaines idées reçues, Facebook reste le numéro un du secteur et continue même de croître : son nombre de visiteurs mensuels a augmenté de 3% à 45,2 millions. Trois autres de ses services (WhatsApp, Instagram et Messenger) se classent derrière lui dans le "top 10" des messageries et réseaux sociaux les plus utilisés du pays. TikTok pointe à la 9e place avec 11 millions de visiteurs mensuels, un bond de 273%, mais il est loin derrière Snapchat (23,4 millions) qui reste le réseau le plus utilisé par les jeunes.