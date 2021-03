Drôme : mystère autour de la disparition du loup de Valberg

Le mystère agite la paisible vallée de la Gervanne (Drôme) depuis plusieurs semaines : un loup y a disparu. L’histoire commence à Valberg, dans les Alpes-Maritimes, où un louveteau est retrouvé errant et affamé en 2019. Les autorités le capturent, et l’équipent d’un collier GPS pour l’étudier, avant de le relâcher dans les Alpes. Fin janvier 2021, ce même collier a été retrouvé dans un petit village de la Drôme, et déposé anonymement sur la boîte aux lettres d’un sympathisant de l’association de défense des animaux. Provocation ? "À partir du moment où le collier a été déposé, (...) ça veut dire que la personne qui a trouvé ce collier a quelque chose à se reprocher, et probablement que cette personne est responsable de la mort de ce loup", estime Roger Mathieu, co-référent de Loup France.

Plusieurs pistes envisagées

Depuis plusieurs années, ce médecin à la retraite alerte sur le braconnage du loup. Selon lui, les auteurs des délits seraient rarement inquiétés. Les chasseurs seraient-ils responsables ? "Si ce loup a été tiré par qui que ce soit, et si c’est des chasseurs, c’est facile de remettre ça en perspective avec nos enregistrements", indique de son côté Rémi Gandy, président de la fédération des chasseurs de la Drôme. Parmi les autres pistes, les éleveurs, pour qui le loup est une menace permanente.

Le JT

Les autres sujets du JT