Nouvelle manifestation en Corse pour réclamer "justice et vérité" pour Yvan Colonna

Dimanche 3 avril se tenait la troisième manifestation depuis la mort d'Yvan Colonna. Les premiers cocktails molotov ont été lancés peu avant 16 heures. Cagoulés, brassard orange pour les plus aguerris, 80 à 100 manifestants radicaux ont surgi en tête du cortège au passage devant la préfecture, symbole de l'État français. Les forces de l'ordre ont répliqué avec canon à eau et gaz lacrymogènes. On dénombre pour l'heure une trentaine de blessés et trois cas graves.

"Paris n'a pas encore pris la mesure" de la colère en Corse

"Le message est clair, la mobilisation est là et ne va pas faiblir. Comme je l'ai dit les fois précédentes, la colère est encore là, malheureusement, et la colère n'est pas bonne conseillère. J'espère que [la situation] va se calmer assez rapidement", a déclaré le député corse Paul-André Colombani. Petr'Anto Tomasi, membre du mouvement indépendantiste Corsica Libera, estime que "Paris n'a pas encore pris la mesure de ce qui se passait en Corse ni apporté les réponses qui sont nécessaires pour calmer les causes de la colère".