Mer : les ravages du crabe bleu en Méditerranée

Le crabe bleu est une espèce très invasive qui perturbe l'écosystème et fait des ravages. Cet été, il a été très présent en Corse dans les lagunes. En deux ans, ils sont passés de quelques dizaines à des milliers. Leur présence ne se limite pas à l'île de beauté.

Le crabe bleu est aussi beau que redoutable. Importé d’Amérique du Nord, il colonise à grande vitesse les lagunes de Méditerranée. Ce qui représente un fléau pour les pêcheurs, comme Jean-Louis Guaitella, dont les filets sont troués par l’espèce. Depuis deux ans, le crabe bleu bouleverse la pêche sur l’étang de Biguglia (Haute-Corse). "Le filet, c’est une manière passive de pêcher. On le cale le soir pour le retirer le lendemain matin. Ce filet, on ne peut plus le caler", rapporte le pêcheur.



Réorienter la pêche

La Corse n’est pas la seule concernée par le phénomène. À Canet-Saint-Nazaire (Pyrénées-Orientales), les pêcheurs se sont résous depuis des années à remonter des filets sans poisson, car les crabes s’en prennent aux anguilles. 14 tonnes de crabes bleus ont été péchées au Canet cette année alors les professionnels réfléchissent à réorienter leur activité afin de commercialiser le crustacé.