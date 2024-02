Corse : un dangereux parrain d’une mafia italienne arrêté Durée de la vidéo : 2 min Corse : un dangereux parrain d’une mafia italienne arrêté Corse : un dangereux parrain d’une mafia italienne arrêté - (France info) Article rédigé par franceinfo France Télévisions 23h info franceinfo

Il s’appelle Marco Raduano et il était recherché depuis son évasion d’une prison de Sardaigne il y a un an. Le chef mafieux italien avait trouvé refuge en Corse. C’est là, à Aléria, qu’il a été interpellé, jeudi 1er février, lors d’une opération qui a mobilisé les services français, italiens et espagnols.

L’homme qui fixe l’objectif sait qu’il risque de très longues années de prison. Jusqu’à son arrestation, jeudi 1er février, Marco Raduano, 40 ans, était en cavale, cible prioritaire pour les autorités italiennes et européennes. Ce chef mafieux dînait avec une femme dans un restaurant d’une zone commerciale d’Aléria en Corse, lorsqu’il est arrêté par les carabiniers italiens et les gendarmes français. C’est la fin d’une traque d’une année. Plus de 80 mandats d’arrêt lancés par la justice italienne Marco Raduano s’était échappé d’une prison de haute-sécurité en Sardaigne, une évasion filmée en direct par une caméra de vidéosurveillance. Surnommé "visage d’ange", il serait l’un des chefs de la quatrième mafia, comme on l’appelle en Italie, celle des Pouilles. Cette organisation peu connue est très active depuis quelques années. "C'est une mafia associée à la violence. Il y a la menace, des accidents sur les chantiers, du matériel détruit", explique Clotilde Champeyrache, chercheuse au CNAM et spécialiste des mafias. La justice italienne a lancé plus de 80 mandats d'arrêt contre les membres de l'organisation, qui sont traqués avec des moyens impressionnants. Marco Raduano a été présenté au palais de justice de Bastia (Haute-Corse) en vue d'une extradition vers l'Italie.

