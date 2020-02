Corse : le village de Sari-Solenzara menacé par les flammes

Près de 200 pompiers vont encore se battre toute la nuit contre les incendies autour de la commune corse de Sari-Solenzara (Corse-du-Sud). "Les hameaux autour du village de Sari-Solenzara sont toujours menacés par les flammes qui ont parcouru rien que pour cette après-midi plus de 1 000 hectares et qui sont toujours très actives", explique la journaliste Audrey Richier, en direct sur place. Les vents violents de la tempête Ciara ont attisé les feux sur l'île de Beauté depuis lundi après-midi.

Les vents doivent baisser en intensité dans la nuit

Mardi 11 février dans la soirée, la vigilance orange vent violent pourrait être levée à 21 heures. Une aubaine pour les soldats du feu. "Une météo plus apaisée qui devrait permettre dès demain matin le renfort de quatre canadairs. Des moyens aériens indispensables pour accéder aux zones les plus reculées du feu et limiter, enfin, sa propagation", poursuit la journaliste.

