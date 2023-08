Corse : la ville de Corté veut protéger le lac de Mélo du surtourisme

L’équipe de "Nos terres précieuses" du 13 Heures a pris la direction de la Corse. L’île de beauté continue de faire le plein de touristes en cette fin du mois d'août et a pris des mesures parfois radicales pour limiter le nombre de visiteurs sur certains sites, comme le lac de Mélo.

Le lac de Mélo est une terre précieuse en plein cœur de la Corse, à 1 700 m d’altitude. Encerclées d’arêtes rocheuses, ces petites plages verdoyantes attirent chaque année de plus en plus de visiteurs. Pierre-Jean Albertini, né à quelques kilomètres de là, a travaillé avec l’office de l’environnement de la Corse pour obtenir son classement en réserve naturelle, il y a six ans. Mais la fréquentation de plus en plus importante des sentiers le pousse à imaginer de nouvelles solutions. "On est là pour essayer de proposer la canalisation de ces itinéraires pour garder les gens sur les sentiers et préserver la faune et la flore", explique-t-il. Plus de 40% des espèces de faune et de flore de l’île de beauté se trouvent dans les environs. La verbalisation est rare, mais la vigilance est accrue sur les baignades dans le lac, en raison d’une dégradation de la qualité de l’eau.

Les parkings ont été réduits

L’office de l’environnement a recensé plus d’un millier de personnes autour du lac. La mairie de Corté a réduit de 30% le nombre de places de stationnement disponibles au départ de la randonnée. Concilier le développement économique d’une région qui vit du tourisme, et préserver un site à biodiversité exceptionnelle, c’est tout l’enjeu d’une terre précieuse et appréciée de l’île de beauté.