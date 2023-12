Chasse : la vente des cartouches dans les bureaux de tabac sera expérimentée dans les Pyrénées-Atlantiques

La vente des munitions sera expérimentée dans des bureaux de tabac des Pyrénées-Atlantiques, a appris France Inter vendredi 29 décembre, auprès de la Confédération des buralistes de France et de la fédération nationale des chasseurs, qui gèrent cette expérimentation, supervisée par le ministère de l'Intérieur.

à lire aussi Les buralistes négocient avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir vendre des munitions de chasse dès début 2024

L'expérimentation dans les Pyrénées-Atlantiques se déroulera lors du premier trimestre 2024. Avant le début officiel de ce test, la Fédération nationale des chasseurs et la Confédération des buralistes de France doivent d'abord sélectionner les bureaux de tabac qui vendront les munitions. Pour cela, chaque buraliste devra suivre une formation de deux jours et passer une convention avec un armurier référent pour obtenir un agrément du préfet.

"Bien évidemment, ces produits ne seront pas accessibles en libre-service", prévient Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes de France. "Ils seront distribués au client après vérification d'usage de la conformité du permis de chasse." Celui qui gère aussi un bureau de tabac, à Lescar dans les Pyrénées-Atlantiques, promet une procédure "réglementaire et très simple à la fois".

Des munitions de catégories C et D

Le but est de faciliter l'accès aux cartouches de munitions pour les chasseurs, sans faire d'ombre aux armuriers. Ce sont ces derniers qui vont fournir les produits aux buralistes, chez qui les munitions seront donc plus chères. "Ça peut rendre service dans nos campagnes un peu reculées", reconnaît Philippe Etcheveste. Le président de la Fédération des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques laisse le "soin à l'État d'encadrer ce genre de commerces". Ce sera en effet au ministère de l'Intérieur de juger l'expérimentation concluante ou non, puis de décider des règles à mettre en place, avant une possible généralisation dans les bureaux de tabac de France.

Comme précisé par le ministère de l'Intérieur en novembre 2023, les buralistes seront autorisés à vendre uniquement les "munitions de catégories C (pour la chasse principalement) et D (munitions variées dont l'acquisition est libre aux majeurs)".