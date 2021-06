Rennes : en raison d'un bug, les résultats du concours de médecine ont été annulés et seront republiés demain

Un bug a entraîné l'annulation des résultats du concours de médecine de première année (le Parcours d'Accès Spécifique Santé) de l'Université Rennes 1 cette semaine, a appris ce mercredi 9 juin France Bleu Armorique.

Publiés lundi, quelques heures plus tard, ils ont subitement disparu. Le jury évoque une "erreur matérielle de transmission de données" dans un courriel envoyé aux étudiants mardi. "Certains résultats publiés" ont été corrigés, annonçait alors le président du jury, le professeur Marc-Antoine Belaud-Rotureau.



L'erreur provient d'un problème de coefficient sur une note qui ne concerne que les étudiants de l'université Rennes 1, selon France Bleu Armorique. Ce problème a été signalé par des étudiants lundi soir au moment de la publication des résultats. Après une réunion en urgence du jury, les résultats seront remis en ligne jeudi, trois jours après leur publication initiale.

Il n'y aura pas d'impact significatif sur le statut des étudiants, ceux qui étaient initialement prévus au premier groupe d'épreuves le sont toujours" Marc-Antoine Belaud-Rotureau, professeur à l'Université Rennes 1 France Bleu Armorique

Il a expliqué que ce bug pourrait avoir une issue heureuse pour des candidats non admis lors de la première publication des résultats : "Il y a même quelques étudiants qui n'avaient rien et qui vont se retrouver à passer l'oral", a-t-il indiqué. Il a dit comprendre "totalement l'inquiétude" des étudiants. "L'université et la faculté essaient de les accompagner au mieux", "les étudiants savent que je suis à leur disposition", a-t-il ajouté. Selon le président du jury, l'erreur en question n'aura pas d'impact sur les dates prévues des résultats finaux du concours.