Saône-et-Loire : le conseil départemental victime d'une arnaque "au faux président" à hauteur de 350 000 euros

Pensant verser 350 000 euros au Sdis du département, le conseil départemental de Saône-et-Loire a viré l'argent sur un autre compte et a été victime d'une arnaque. Une enquête pour escroquerie et blanchiment en bande organisée est ouverte.

Le conseil départemental de Saône-et-Loire est victime d'une arnaque "au faux président" à hauteur de 350 000 euros, selon les informations de franceinfo de source proche du dossier. Croyant verser une subvention au profit du Sdis de Saône-et-Loire, le conseil départemental a en fait effectué un virement bancaire sur autre compte et l'argent s'est envolé. Le versement a été effectué après la production d'un faux RIB, le piratage de la boîte mail du Sdis 71 et l'usurpation de la signature du président du conseil départemental, André Accary.

>> Arnaque au faux conseiller bancaire par téléphone : "Tout le monde peut se faire avoir", prévient un expert cybersécurité de l'administration

Contacté par franceinfo, Eric Jallet, le procureur de Mâcon indique de son côté qu'une enquête pour escroquerie et blanchiment en bande organisée est ouverte. Elle est menée par la direction territoriale de la PJ de Dijon. Egalement contacté par franceinfo, André Accary, président du conseil départemental de Saône-et-Loire et président du Sdis 71 assure avoir déposé trois plaintes : les deux premières de la part des deux institutions visées, et la dernière en son nom pour usurpation d'identité.

Faux formulaire et fausse signature

André Accary indique à franceinfo que la subvention votée en faveur du Sdis 71 devait servir à financer la venue du congrès annuel des sapeurs-pompiers l'année prochaine à Mâcon, comme une sorte d'avance. L'élu rapporte que tout s'est déroulé très vite entre le vote de la subvention et le vol de l'argent, entre le 6 et le 12 avril. Le ou les voleurs ont recopié la signature d'André Accary. "C'était très bien fait, à s'y méprendre", reconnaît ce dernier. Des voleurs qui ont utilisé le formulaire utilisé par le service habilité à demander les virements de la part de cette collectivité. Voyant la signature apposée sur le document, le service comptable du conseil départemental s'est ainsi fait prendre.

Le président du Conseil départemental en profite pour faire passer un message : "Ce qui est nouveau, c'est que c'est une collectivité qui est visée, ces pirates ont toujours une longueur d'avance", déplore-t-il. Il met en garde ses collègues élus car, selon lui, "cela va forcément leur arriver un jour". André Accary dit garder l'espoir de récupérer la somme.