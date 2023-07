Doubs : un ostéopathe est mis en examen pour sept viols et 19 agressions sexuelles sur des patientes

Le procureur de la République de Besançon affirme que les charges sont suffisantes pour qu'un procès ait lieu.

Les plaintes remontent à 2018. Cinq ans plus tard, dix-neuf au total ont été recensées par justice. Un ostéopathe de Pontarlier (Doubs) est mis en examen, vendredi 21 juillet, pour sept viols et dix-neuf agressions sexuelles sur des patientes, précise le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux. Certaines victimes affirmant avoir subi des actes de pénétration sexuelle.

"L'ostéopathe de 32 ans conteste frontalement toutes les accusations portées contre lui, par ses propres patientes. Mais à la lumière de ce dossier, le parquet de Besançon a estimé qu'il y avait des charges suffisantes contre cet ostéopathe" a déclaré le procureur. Le magistrat instructeur doit rendre sa décision quant à la tenue d'un procès devant la cour criminelle départementale, "d'ici la fin de l'été", a poursuivi Etienne Manteaux.

Placé sous contrôle judiciaire, le praticien ne peut plus apparaître à Pontarlier et exercer sa profession. Se décrivant dans un état de sidération, "les plaignantes ne savaient plus faire la part des choses entre l'aspect thérapeutique et les violences sexuelles", selon le procureur. Toutes les victimes ne se sont pas constituées en tant que parties civiles mais témoigneront au procès.