Côte-d’Or : du réconfort pour les animaux grâce aux massages

Le masseur pour animaux est encore un métier peu connu. L’activité commence à se développer en France. Portrait d’une masseuse en Côte-d’Or, qui s’occupe de chiens et de chevaux.

C’est une méthode de soins un peu particulière. Chloé Mallet est masseuse équine. Ce matin à Massingy-lès-Semur (Côte-d’Or), elle s’occupe de Mété, une jument de 19 ans, dont le système nerveux est fragile. "On cible les zones où elle est un peu tendue, et on essaye de les apaiser. On essaye aussi de redynamiser un peu tout son système", explique la masseuse pour animaux. 30 minutes de massage, et les premiers effets de font ressentir.

Trois écoles de formation en France

Les masseurs équins ne sont pas des professionnels de santé animale. Ils ne peuvent pas réaliser d’actes médicaux ou chirurgicaux, mais la méthode convainc la propriétaire. "Tous les muscles sont très douloureux pour elle, depuis près de deux mois maintenant, donc c’est vrai que les massages ça lui fait vraiment du bien", constate Constance Leduc. Avant, Chloé Mallet était ingénieure. Elle a suivi une formation de 1 200 heures, et depuis février, elle s’occupe d’une dizaine d’animaux. La profession est en plein développement, trois écoles de formation existent aujourd’hui en France.