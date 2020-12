Savoie : un hélicoptère s'écrase avec six personnes à bord à 1 800 m d'altitude

Un accident d'hélicoptère est survenu dans la soirée du mardi 8 décembre en Savoie, à 1 800 mètres d'altitude, alors que six personnes se trouvaient à bord, selon la préfecture savoyarde.

"Un hélicoptère de Service aérien français, s'est écrasé vers 19 heures avec à son bord quatre membres du SAF et deux secouristes de la CRS Alpes sur la commune de Bonvillard", près d'Albertville, a indiqué un responsable de la préfecture à l'AFP.

Dans un communiqué, la préfecture de Savoie indique que parmi les passagers de l'hélicoptère figuraient "quatre membres du Service Aérien Français (SAF) dont un pilote, un instructeur, un treuilliste et un instructeur treuilliste". Ils étaient accompagnés de deux secouristes.

Un contact établi avec l'un des occupants

"Le plan SATER (sauvetage aéro terrestre) a été déclenché", indique le communiqué qui précise que le "le préfet a activé le centre opérationnel

départemental en préfecture." Des recherches sont en cours pour retrouver les occupants de l'appareil. Trois hélicoptères sont ainsi mobilisés, en plus des secours au sol. "Compte tenu du brouillard, ils ne peuvent pour le moment accéder au plus près du lieu de l'accident", précise la préfecture.

"A cette heure, plus de 40 personnels sont engagés dans les opérations de recherche et de secours.Un premier contact a été établi avec un des occupants de l'appareil", indique le communiqué du préfet.

"Des moyens extra-départementaux ont été sollicités et sont en route pour la Savoie", conclut-il.