Savoie : 48 enfants et 7 adultes victimes d'une intoxication alimentaire lors d'une classe de neige

Le groupe originaire de Belgique a été pris de maux de têtes et de vomissements dans la nuit de lundi à mardi. Un adulte et deux enfants ont été admis à l'hôpital d'Albertville.

Un groupe de 48 enfants et 7 adultes ont été victime d'une intoxication alimentaire dans la nuit du lundi 15 janvier au mardi 16 janvier lors d'une classe de neige à Saint-Nicolas-la-Chapelle (Savoie), a appris franceinfo auprès de la gendarmerie ce mardi. Dix enfants et un adulte ont été pris en charge cette nuit par les secours. Ce dernier ainsi que deux enfants ont ensuite été admis à l'hôpital d'Albertville. Les familles vont être prévenues dans la journée, indique la gendarmerie.

Le groupe venait de Charleroi

Les enfants et les adultes ont été pris de maux de tête et de vomissements dans la nuit. Les secours ont exclu la piste d'une intoxication au monoxyde de carbone et privilégient celle d'une intoxication alimentaire. Des analyses complémentaires sont en cours ce mardi afin de déterminer la cause exacte de leur malaise. L'enquête est confiée à la brigade de gendarmerie de Saint-Nicolas-la-Chapelle.

La classe de neige était composée au total de 207 enfants et 31 adultes venus de Charleroi en Belgique. Arrivés sur place vendredi dernier, ils devaient y rester jusqu'au 20 janvier.