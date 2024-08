Orages : la panne est résolue en Savoie, tous les foyers ont retrouvé l'électricité

Au plus fort de la panne mardi soir, plus de 160 000 clients d'Enedis se sont retrouvés plongés dans le noir.

Un incident sur le réseau électrique survenu vers 22h a provoqué une panne géante allant de l'agglomération de Chambéry jusqu'à celle d'Aix-les-Bains en Savoie, a appris France Bleu Savoie dans la soirée du mardi 13 août. La panne a été résolue moins d'une heure plus tard. C'est la foudre qui avait frappé une ligne électrique, provoquant une surtension et donc une panne, a expliqué RTE à franceinfo.

"En raison des orages, à 22h, la foudre a entrainé des défauts sur un poste électrique RTE et sur une ligne électrique qui alimentait Chambéry et Aix-les-Bains", ajoute le gestionnaire public des lignes à haute tension en France hexagonale. Quand la foudre a touché la ligne électrique, la ligne s'est automatiquement mise en hors tension, pour protéger le reste du réseau. Au plus fort de la panne vers 22h, plus de 160 000 foyers se sont retrouvés plongés dans le noir. "La panne a été résolue en une quarantaine de minutes", a affirmé RTE.