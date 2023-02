Loire : un jeune homme a disparu de Roanne il y a plus de deux semaines

L'enquête, d'abord ouverte pour "disparition inquiétante", a été requalifiée pour "enlèvement, séquestration ou détention arbitraire".

Un jeune homme de 21 ans vivant à Roanne (Loire) est porté disparu depuis plus de deux semaines, et une enquête a été ouverte, mercredi 15 février, pour "disparition inquiétante" puis requalifiée pour "enlèvement, séquestration ou détention arbitraire", a appris franceinfo auprès du procureur de la République de Roanne.

Des appels à témoins ont été lancés par la police, précise cette même source. Selon le procureur, Abdelkrim Grini, le jeune homme, Jordan Membré, "a quitté un groupe de copains et rentrait à pied chez sa mère chez qui il réside dimanche 5 février, vers 3 heures du matin, lorsqu'on a perdu toute trace de lui". Ce dernier estime "vraisemblable l'intervention d'un tiers dans cette disparition brusque et plus que troublante".

"L'exploitation de son téléphone, de sa carte bancaire, des vidéosurveillances de la ville, notamment de la gare SNCF et de la gare routière, n'ont rien donné concernant ce jeune homme qui ne possède pas de véhicule", a précisé le chef du parquet. Il a ajouté que "la Loire et le port de Roanne ont été sondés à deux reprises, en vain, par des pompiers plongeurs" à la recherche du corps du jeune homme. "Les pompiers ont fouillé le fleuve en amont, en aval, le canal de Roanne. Rien. Jordan Membré s’est volatilisé. Il a disparu comme par enchantement, sans laisser de trace", a déploré le procureur mercredi auprès du Parisien.