Isère : un homme a foncé en voiture sur des militaires près de Grenoble, sans faire de blessés

Les militaires de la caserne de Varces-Allières-et-Risset en Isère faisaient leur footing. Ils se sont jetés dans un fossé pour éviter la voiture, en fuite.

Un automobiliste a foncé sur des militaires jeudi 29 mars peu avant 9 heures près de la caserne de Varces-Allières-et-Risset (Isère), rapporte France Bleu Isère. Il n'y a pas de blessé, mais les militaires sont choqués et le conducteur est en fuite. "Des militaires qui sortaient faire leur sport le matin ont été agressés, dans un premier temps verbalement, insultés", a indiqué à franceinfo une source militaire au sein du 93e régiment d'artillerie de montagne, puis le véhicule a fait demi-tour "de façon à essayer de les écraser".

Un signalement assez précis de la voiture

Ces militaires de la caserne de Varces-Allières-et-Risset venaient de partir pour leur footing, ils couraient au bord de la route quand une voiture arrivant en sens inverse a foncé sur eux. Les soldats ont réussi à éviter le véhicule en se jetant dans le fossé. La voiture a continué sa route et est activement recherchée.

Ce matin, vers 9h, un automobiliste aurait tenté de renverser des militaires du 93e RAM de Varces qui faisaient leur footing. L'enquête sur cet acte odieux est confiée à la PJ de Grenoble par le parquet de Grenoble — Préfet de l'Isère (@Prefet38) 29 mars 2018

Les militaires ont pu donner un signalement assez précis du véhicule et la gendarmerie a déployé plusieurs patrouilles dans le secteur pour vérifier les plaques d'immatriculation. On ne sait pas à ce stade de l'enquête s'il s'agit d'une tentative d'attentat ou d'un acte de vengeance contre un militaire, lié à un différend privé. L'état-major de la gendarmerie en Isère est actuellement réuni en salle de crise.

Dans un tweet, la préfecture de l'Isère dénonce un "acte odieux" et indique que l'enquête est confiée par le parquet de Grenoble à la police judiciaire de Grenoble. Par ailleurs, le maire de Varces-Allières-et-Risset, Jean-Luc Corbet, a indiqué à franceinfo que les enfants sont actuellement confinés dans les écoles, crèches et dans le collège de la commune.

"Ces structures sont à cette heure-ci en situation de confinement. Tout est fermé. Plus d'intrusion dans les bâtiments et cette situation va perdurer, jusqu'à nouvel ordre. Les enfants sont dans des lieux sécurisés et fermés", a expliqué Jean-Luc Corbet à franceinfo.